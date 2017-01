gen262017 Politica e Sanità

Inquinamento, a Milano polveri sottili fuori controllo. Mannucci: aumentano i rischi per la salute «È ben noto che le polveri sottili fanno aumentare le malattie respiratorie e anche quelle cardiovascolari, entrando nel sangue e attivando la coagulazione con una più facile produzione di trombi; ma ci sono altri effetti dimostrati più...



gen262017 Pianeta Farmaco

Costipazione cronica idiopatica, Fda approva plecanatide La Food and Drug Administration (Fda) ha approvato l'uso della plecanatide per la costipazione cronica idiopatica (CIC) negli adulti. Il farmaco, assunto per via orale una volta al giorno e commercializzato dalla Synergy Pharmaceuticals con il nome di...



gen262017 Clinica

Infezioni ospedaliere, contributo da portatori asintomatici di Clostridium difficile I portatori asintomatici di Clostridium difficile possono contribuire alla diffusione dell'infezione negli ospedali, secondo uno studio pubblicato su Gastroenterology e coordinato da Thomas Blixt dell'Università di Copenhagen in Danimarca. «In...



gen262017 Clinica

Le sigarette elettroniche attirano verso il fumo i giovani a basso rischio L'uso della sigaretta elettronica, che molti pensavano potesse ridurre il fumo di sigaretta tra i giovani, si sta invece diffondendo anche tra gli adolescenti che altrimenti non avrebbero mai fumato, secondo un nuovo studio pubblicato su Pediatrics e...



gen262017 Clinica

Allergie arachidi, linee guida di prevenzione con interventi precoci sulla dieta neonatale Sono state appena rilasciate dal National institute of allergy and infectious diseases (Niaid) statunitense le linee guida (Lg) aggiornate per la prevenzione dell'allergia alle arachidi (Ara), caratterizzate da specifiche strategie per i neonati a vari...



gen252017 Politica e Sanità

Milleproroghe, sindacati: prorogati tagli ai contratti. Da emendamento Regioni "rapina a mano armata" «Una rapina a mano armata». Non usa mezzi termini il comunicato dell'Intersindacale medica, che commenta l'emendamento delle Regioni al decreto milleproroghe in conversione al Senato, con il quale chiedono che il taglio, in atto dal 2011, dei fondi accessori...



gen252017 Politica e Sanità

Cassazione, non licenziabile medico che non risponde al cercapersone se reperibile in struttura Per motivare il licenziamento di un medico dipendente, è compito dell'ospedale dimostrare che quest'ultimo non risponde al cercapersone perché ha abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo (e non perché magari è...