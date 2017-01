Si velocizza l'iter del disegno di legge per i rimborsi ai medici ex specializzandi. «Entro i primi di febbraio ci dovrebbero essere tutti i pareri necessari per votare la transazione in Commissione», afferma il primo firmatario del disegno di legge...

gen272017 Politica e Sanità

Milleproroghe, stop alla metà degli emendamenti. No a taglio fondi medici Stop alla metà degli emendamenti al decreto legge milleproroghe. Sono 580 su un totale di 1.200 le proposte di modifica che non hanno superato il vaglio di ammissibilità della commissione Affari costituzionali del Senato. Tra queste, quelle...



gen272017 Politica e Sanità

Spese sanitarie e 730 precompilato, invio dati slitta a febbraio. Tenute anche le società tra professionisti Una buona notizia per medici e dentisti. Ci sono altri dieci giorni di tempo per trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati sulle spese sanitarie sostenute dagli italiani nel 2016, spese - per lo più sostenute con camici in libera professione...



gen272017 Politica e Sanità

Mmg al posto del Cup, il Veneto sperimenta lo Smi non ci sta «"Oltre il Cup", il nulla», il segretario regionale del Sindacato dei Medici Italiani-Smi, Liliana Lora, sintetizza così il suo disappunto per il progetto in sperimentazione nel Veneto che prevede la prenotazione delle visite specialistiche in...



gen272017 Politica e Sanità

Vaccini, il ministero frena sull’accordo con le Regioni. Gallera (Lombardia): posizione non condivisa Nell'incontro di ieri tra il ministro della Salute e la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, avente ad oggetto le modalità attuative del nuovo Piano Nazionali Vaccini, si è avviata una proficua interlocuzione sul tema ma nessuna...



gen272017 Politica e Sanità

Influenza, casi in calo ma non tra i bambini Ancora in calo, tranne fra i più piccoli, il numero di casi di sindrome influenzale in Italia, dopo aver raggiunto il picco stagionale (con 9,53 casi per mille assistiti) nell'ultima settimana del 2016. Il bollettino Influnet stima nella settimana...



gen272017 Politica e Sanità

Ricerca, Rocco Bellantone presidente del Comitato tecnico-sanitario del ministero Rocco Bellantone è stato nominato Presidente della Sezione per la Ricerca sanitaria del Comitato tecnico-sanitario del ministero della Salute, con decreto ministeriale dello scorso 7 dicembre firmato dal Ministro Beatrice Lorenzin. Succede al...



gen272017 Clinica

L’accesso ai servizi antifumo aumenta se gli utenti ricevono inviti personalizzati Dato che i fumatori sottovalutano il rischio personale di malattia, un obiettivo chiave è cercare di convincerli che invece il rischio connesso al fumo è rilevante. E questo è proprio quanto hanno fatto gli autori di un articolo...