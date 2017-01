gen162017 Politica e Sanità

Nuovi Lea, Testa (Snami): aggiornamento positivo ma dubbi sui finanziamenti «Un aggiornamento dei Lea lo aspettavamo tutti da tempo ed è aspetto positivo. Si incastreranno e saranno efficienti in un sistema sanitario con organico all'osso e dotazioni al "sottominimo indispensabile"?» Se lo chiede in una nota, commentando...



Controlli Nas negli ospedali: situazione a macchia di leopardo su posti letto e incuria Carenza di posti letto, farmaci scaduti e, in qualche caso, poca attenzione alle norme igieniche. A far emergere la situazione, non sempre decorosa, delle strutture ospedaliere, è un'operazione dei Nas, che ha portato a effettuare controlli a...



Automedicazione, Assosalute: con meno farmaci soggetti a ricetta, più fondi per gli innovativi La società italiana risparmierebbe 1,7 miliardi, da riversare sulla spesa per i farmaci innovativi, se si adeguasse agli standard dei paesi dell'Unione Europea che tolgono alla prescrizione del medico di famiglia alcuni medicinali (antiulcera,...



Il CdS dà torto all’Aifa: riconfezionamento di bevacizumab lecito nelle farmacie territoriali È illegittima la determina dell'Aifa che impedisce alle farmacie del territorio il riconfezionamento del bevacizumab (Avastin) per l'impiego off label nel trattamento di maculopatie e glaucoma. Lo dice il Consiglio di Stato che, con sentenza 24/2017...



Pazienti con tiroidite di Hashimoto più a rischio di sviluppare altre patologie autoimmuni I pazienti affetti da tiroidite autoimmune cronica [At] (più nota come tiroidite di Hashimoto) sono più esposti al rischio di sviluppare nel tempo altre malattie autoimmuni a carico di altri organi rispetto alle persone non colpite da At....



I neonati allattati al seno rischiano una carenza di vitamina D Circa la metà dei bambini allattati al seno non riceve la corretta quantità giornaliera di vitamina D raccomandata dalla American Academy of Pediatrics (Aap), almeno secondo i risultati di uno studio appena pubblicato su Annals of Family...



Diverticolite, elevato consumo di carne rossa si associa a un aumento del rischio negli uomini Una dieta ricca di carne rossa si associa a un aumentato rischio di diverticolite negli uomini, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Gut e coordinato da Andrew Chan dell'Unità di epidemiologia clinica e traslazionale del Massachusetts General...