«Nel contesto mediatico non devono trovare ingresso professionisti "improvvisati" che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei pazienti». Lo sottolinea il presidente dell'Ordine dei medici di Roma Giuseppe Lavra motivando la presa di posizione...

feb12017

Politica e Sanità



Da Tar parziale ok a Fimeuc, chi guida Ps non può essere nominato da anestesisti

«I responsabili di pronto soccorso vanno scelti da medici con la loro stessa esperienza, specialisti e veterani in emergenza urgenza. Un anestesista può dirigere un Ps o sceglierne un responsabile, ma solo se per 10 anni ha lavorato in ambulanze,...