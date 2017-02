«Sapete quante persone sono guarite dal cancro in Italia? Tre milioni, un numero enorme». Così dall'Istituto nazionale dei tumori di Milano dove è stata in visita in occasione del World Cancer day, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin...

feb32017 Politica e Sanità

Test medicina, Tar riammettono esclusi 2015. Attesa riapertura graduatorie Che farà il Ministero dell'Istruzione nei prossimi giorni? Bloccherà le graduatorie 2016 di medicina come fece l'anno scorso a inizio febbraio con quelle 2015 o aspetterà che gli ultimi studenti indecisi si "accasino" negli atenei...



feb32017 Politica e Sanità

La scomparsa di Luigi Conte, cordoglio unanime del mondo della sanita È unanime, all'interno della sanità italiana, lo sgomento per l'improvvisa scomparsa del segretario della Fnomeco, Luigi Conte. E le parole, sembrano non sembrano solo di circostanza come qualche volta accade in questi casi, ma quelle spese per...



feb32017 Politica e Sanità

La nostra ultima intervista a Conte su laurea abilitante e giovani medici In questi giorni avevamo sentito il dottor Conte su uno dei temi a lui più cari quello della formazione universitaria e dei giovani medici. La diffondiamo come ultima testimonianza della sua passione e della sua competenza



feb32017 Politica e Sanità

In intramoenia pagando il ticket, in Lombardia chance in caso di lunghe attese Da ieri gli ospedali lombardi devono affiggere cartelli nelle sale d'ingresso per comunicare agli utenti loro diritti sui tempi di attesa per le visite mediche e gli esami diagnostici. Se ad esempio a Milano nel territorio della ex Asl (oggi Agenzia...



feb32017 Politica e Sanità

Creg in Lombardia, Federfarma: confidiamo che Regione non tolga centralità a farmacie «Stiamo monitorando attentamente la situazione in Lombardia. Il nuovo modello di gestione che affida anche a gestori diversi dalla medicina generale i pazienti cronici ha trovato la forte contrarietà dei medici. Noi parleremo nei prossimi giorni...



feb32017 Politica e Sanità

Scienziati Usa contro Trump per restrizioni ai viaggi: libertà di ricerca minata Una minaccia al "libero scambio di informazioni" nel campo della ricerca e alla salute stessa. Così i vertici della società scientifica statunitense International Antiviral Society-Usa (Ias-Usa) e della Conferenza sui retrovirus e le infezioni...



feb32017 Politica e Sanità

World cancer day, il contributo dell’Airc all’obiettivo 70:35 Portare al 70% entro il 2035 la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti oncologici in Europa. È questa la cosiddetta "visione 70:35" dell'European cancer concord (Ecc) che l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) condivide e rilancia...