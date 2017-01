Che cosa lascia in dote il 2016 sul fronte della politica sanitaria? Quali sono le sfide in sospeso per il 2017? Se ne occupa questo numero di fine anno di Doctor33, che, oltre a proporre il carnet del 2017, ripercorre gli eventi principali del 2016...

dic232016 Politica e Sanità

Rimborsi specializzandi, Ddl al palo. Ricorsi ammissibili ancora per 10 mesi Conto alla rovescia per riavere le borse di studio non pagate tra il 1983 e il 1991 e gli stipendi da specializzando onorati solo in parte tra il 1993 e il 2006. La possibilità di ricorrere e partecipare a un contenzioso con ampie chance di vittoria...



dic222016 Politica e Sanità

Caso Maugeri, Formigoni condannato a sei anni Cinque condanne e cinque assoluzioni. Si è concluso così il processo milanese sul caso Maugeri. I giudici della decima sezione penale del Tribunale hanno condannato (per corruzione, ma non per associazione a delinquere di cui era accusato),...



dic222016 Politica e Sanità

Formazione Ecm, Lenzi: per il 2019 target è un dossier formativo ogni due medici Un credito e mezzo ai corsi in streaming, crediti a pacchetto per la ricerca, vantaggi tangibili a chi si costruisce un dossier formativo, incentivi a proporsi in gruppi di miglioramento per la formazione sul campo: qualcuno arriva a dire che la Commissione...



dic222016 Politica e Sanità

Redditi professionisti, Enpam su Adepp: gap tra maschi e femmine non riguarda solo i medici Redditi che si abbassano per tutti i professionisti ma crescono per medici e dentisti, professioni che si femminilizzano ma nelle quali aumenta il gap tra reddito di donne e uomini a svantaggio delle prime, giovani meno sindacalizzati ma anche meno ricchi:...



dic222016 Politica e Sanità

Responsabilità medici, Anaao: una legge alla deriva Il disegno di legge sulla responsabilità professionale scarroccia nell'Aula parlamentare del Senato quasi alla deriva. Così il Segretario Nazionale Anaao Assomed Costantino Troise commenta l'ufficializzazione del rinvio della discussione...



dic222016 Politica e Sanità

Industria, nasce in Italia la divisione vaccini di Sanofi con il nome di Sanofi Pasteur Il prossimo 31 dicembre nascerà in Italia la divisione di Sanofi specializzata in vaccini a uso umano. Ne ha dato notizia la stessa azienda per mezzo di un comunicato nel quale si informa che a capo della struttura ci sarà Mario Merlo,...



dic222016 Politica e Sanità

Equivalenza terapeutica, Testa (Snami): bene ritiro determina Aifa. Ora tavolo di confronto Soddisfazione «perché dalla prima ora il nostro sindacato si è espresso negativamente indicando la pericolosità nel consentire alle Regioni gare di acquisto tra farmaci basati su molecole differenti». A esprimerla in una nota Angelo...